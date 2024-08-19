Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Bodrum Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi ekipleri Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde temizlik seferberliği çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan çalışmalarda cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, ağaç ve çalı budama, konteyner tamir ve temizliği gibi işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca işletmelere geri dönüşüm ambalaj atıklarını düzenli depolama ve geri dönüşüme kazandırma konusunda tebliğ yapıldı.

Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği çalışmalarını Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında farklı müdürlüklerden 95 personel, 12 araçla Gündoğan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri ise, Gündoğan genelinde işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ yaptı.

Ekipler, toplama alanlarıyla ilgili yenileme çalışması da başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Tamer Mandalinci Gündoğan Bodrum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title