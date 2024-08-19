Muğla'da Bodrum Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Muğla'da, Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği çalışmalarını Gündoğan, Farilya ve Küçükbük mahallelerinde sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında farklı müdürlüklerden 95 personel, 12 araçla Gündoğan Mahallesi'nde kapsamlı temizlik yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, cadde ve sokaklarda ot, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme, konteyner tamir, bakım ve temizliği ile mesire alanlarında genel temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri ise, Gündoğan genelinde işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ yaptı.

Ekipler, toplama alanlarıyla ilgili yenileme çalışması da başlattı.