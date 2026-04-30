Muğla'da bir kadını darbeden ve kadının aracına zarar veren kişi Aydın'da yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını darbeden ve kadının aracına zarar veren kişi Aydın'da gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gelen N.Ö, arkadaşı H.K'nin kendisini darbettiğini, aracının camını kırdığını, tehdit ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Sakarya'ya gitmek üzere kentten ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, H.K'yi Aydın'ın Çine ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.