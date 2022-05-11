Muğla'da belgesiz ele geçirilen küçükbaş etleri imha edildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belgesiz olarak nakledilmek istenen küçükbaş hayvan eti imha edildi.

Hayvan hırsızlığı ve yasal olmayan hayvan nakli ile mücadele kapsamında Döğüşbelen Yol Kontrol Noktası'nda bir kamyoneti durduran jandarma ekipleri, araçta kesilmiş halde 9 küçükbaş hayvan bulunduğu tespit etti.

Belgesi olmadığı belirlenen imha edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü İ.A'ya idari para cezası uygulandı.