Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen koordineli operasyonlarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 475 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kaçak ve sahte alkol girişini önlemeye yönelik çalışmalarını artırdı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ilçede eş zamanlı operasyon

İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, Menteşe'de 120, Bodrum'da 110, Marmaris'te 95, Milas'ta 50, Fethiye ile Ortaca'da 40'ar ve Ula ilçesinde 20 litre olmak üzere toplam 475 litre etil alkole el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.