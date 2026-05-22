Haberler

Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 475 litre etil alkol ele geçirildi. 7 ilçede yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen koordineli operasyonlarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 475 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kaçak ve sahte alkol girişini önlemeye yönelik çalışmalarını artırdı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ilçede eş zamanlı operasyon

İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, Menteşe'de 120, Bodrum'da 110, Marmaris'te 95, Milas'ta 50, Fethiye ile Ortaca'da 40'ar ve Ula ilçesinde 20 litre olmak üzere toplam 475 litre etil alkole el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis

Fenerbahçelilere adını unuttuğu yıldız futbolcudan dev bonservis
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu