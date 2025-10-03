Haberler

Muğla'da Ahır Yangını: 6 Koyun Telef Oldu

Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu. Yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Gölbent Mahallesi'nde, Cevat Y'ye ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle 800 balya buğday samanı zarar gördü ve 6 koyun telef oldu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
