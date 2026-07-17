Haberler

Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmeni ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Operasyonda insansız hava aracı ve sahil güvenlik botu kullanıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmeni ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Ege Grup Komutanlığı istihbarat şube müdürlükleri personeli, 1 insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.

İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne, sahil güvenlik botu tarafından durdurularak, içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayrıca olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda, karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor

Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme
Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak

Yargı 'dur' dedi: Özel okullar artık bunu yapamayacak
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de yeni dönem başlıyor

Otomobil alacaklar dikkat! Kritik değişiklik Meclis'te kabul edildi
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular