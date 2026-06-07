Muğla'da 415 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 415 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte alkol girişini önlemeye yönelik çalışmalarını artırdı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 415 litre etil alkole el konulurken, alkol yapımında kullanılan 19 kit ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.