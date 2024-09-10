Muğla'da 2 Bin 100 Yıllık Tapınak Yeniden İnşa Ediliyor

Klasik mitolojide "yol ağızlarının, kapıların, gecenin, büyünün, cadılığın ve hayaletlerin tanrıçası" olarak kabul edilen Hekate'ye adanmış Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 2 bin 100 yıllık tapınak ayağa kaldırılıyor.

Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanında bulunan Lagina Hekate Tapınağı'nda yürütülen çalışmalarda, tapınağın en kutsal yeri olan naos ve bunun çevresindeki sütun sırasının üst yapısına ait bloklar yeniden kuruluyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Lagina'da 12 ay kazı, restorasyon ve çizim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Lagina'nın, yaklaşık 8,5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin iki dini merkezinden biri olduğunu belirten Söğüt, antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını dile getirdi.

"Osman Hamdi Bey'in Batı Anadolu'da ilk kazı yaptığı yerlerden birisi"

Bu yılki çalışmaların kutsal alanda sürdürüldüğünü aktaran Söğüt, Lagina'nın antik dönemin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Hekate adına antik dönemde düzenlendiği bilinen en büyük kutsal alan ve tapınağın burası olduğuna dikkati çeken Söğüt, şöyle devam etti:

"Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Batı Anadolu'da ilk kazı yaptığı yerlerden birisi de burası.1891-1892 yıllarında burada Osmanlı İmparatorluğu adına kazılar yapmıştı. Şimdi biz ara ara buradaki çalışmaları da sürdürüyoruz. Tapınakta hem kazı hem çizim çalışmaları hem de tapınağın üst yapısıyla ilgili geçici anastylosis (Kazı sonucu ortaya çıkarılan bloklardan bir yapının, hiçbir yeni öğe eklenmeksizin eski biçimin­de yeniden yapımı) çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylesine önemli bir kültür merkezindeki süreci ve buraya dair antik mimariyi daha iyi biliyor duruma geldik."

"Çalışmalar Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor"

Söğüt, Lagina Hekate Tapınağı'nın yaklaşık 2 bin 100 yıl öncesinde ait bloklarını buldukça yerlerine koyduklarını ifade ederek, "Hem tapınağın naosuna (tapınağın en kutsal yerine) ait olan kısımda hem de onun etrafında 'peristasis' dediğimiz sütunların üzerine gelen yerlerde, üst yapıyla ilgili blokları aşamalar halinde yerleştiriyoruz." dedi.

Tarihi alandaki çalışmaların Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürüldüğünü vurgulayan Söğüt, gerçek anlamda geleceğe bir miras bıraktıklarını kaydetti.

Sadece Lagina Hekate Kutsal Alanı'nı görmek için gelen özel bir grup ziyaretçilerinin de bulunduğunun altını çizen Söğüt, çalışmaların ardından ziyaretçi sayısının artacağını sözlerine ekledi.