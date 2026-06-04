Haberler

Muğla'da 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık ve kaçma suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.D., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da hakkında "çocuğun cinsel istismarı, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir aranan bir hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.D. yakalandı.

Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

Bernardo'ya 50 milyon harcamayıp dümeni tanıdık bir yıldıza kırdılar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

Görüşmeler başlıyor! Şampiyon Arsenal'den Süper Lig devine transfer
Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Muhittin Böcek'in rüşvet iddiası teknik takibe takıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava

CHP'li başkan hakkında dava! Hem hapis hem de siyasi yasak isteniyor
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar'a veda! Son vasiyetini tabutu başında oğlu yerine getirdi

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>