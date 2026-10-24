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Muğla Bodrum'da makas atan otomobil minibüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Muğla Bodrum'da makas atan otomobil minibüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Muğla Bodrum'da Emin Anter Bulvarı'nda makas atan otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada minibüs refüjü aşıp ağaca çarptı. İçindeki 5 kişiyle uçuruma düşmekten kurtulan minibüsten yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, kaza anı kameralara yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin minibüsle çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emin Anter Bulvarı'nda O.Ç'nin kullandığı 59 ANS 329 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden H.Y. yönetimindeki 35 AP 4690 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüs, karşı şeride geçerek refüjü aşıp, ağaca çarptı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs, ağaca takılarak uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü H.Y. ile araçtaki E.K., hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, makas atarak seyreden otomobilin minibüsle çarpışması, ardından minibüsün kontrolden çıkması yer alıyor.

Kaynak: AA
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