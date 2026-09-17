Muğla açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Muğla açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+14 sitede yayında
Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA