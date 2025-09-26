Haberler

Muğla Açıklarında 210 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 210 kilogram skunk ele geçirildiğini ve iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, JİHA'larla yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki tekneye düzenlenen operasyonda 210 kilogram skunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok" başlığıyla paylaşım yaptı.

Yerlikaya, paylaşımında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli çalışmalar sonucu uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA'lar ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastıklarını belirtti.

JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirdikleri ve zehir taciri iki şüpheliyi yakaladıkları bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Muğla Vali'mizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada jandarmamız ve polisimiz, Mavi Vatan'ımızda sahil güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
