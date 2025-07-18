Mudurnu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Taşkesti beldesine bağlı Kovucak köyü yakınlarında, orman kenarındaki tarım arazisinde yangın çıktığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ile Taşkesti Belediyesi ve Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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