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Mudurnu'da Sağanak Yağmur Tarım Arazi ve Yolları Sular Altında Bıraktı

Mudurnu'da Sağanak Yağmur Tarım Arazi ve Yolları Sular Altında Bıraktı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından taşan dereler, bazı tarım arazileri ve yolların su altında kalmasına neden oldu.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından taşan dereler nedeniyle bazı tarım arazileri ile yollar su altında kaldı.

Mudurnu'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur, ilçede taşkınlara neden oldu. İlçeye bağlı Tımaraktaş köyünde şiddetli yağışların ardından bazı dereler taştı. Ormanın arasından geçen derelerin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki yollar da su altında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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