Mudurnu'da öğrenciler ve velileri kermes düzenledi
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen kermes ilgi gördü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen kermes ilgi gördü.
Mudurnu Ortaokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri ve velileri tarafından kermes düzenlendi.
Kaymakam Fatih Çevik tarafından açılışı yapılan kermeste, velilerin hazırladığı yiyecekler ile el işi ürünleri satışa sunuldu.
Geliri okul aile birliğinde kullanılacak kermes, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü.
AA / İlhami Çetin - Güncel