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Arızalanan ATV'nin tamirine yardım ederken, otomobil çarptı: 1 yaralı

Arızalanan ATV'nin tamirine yardım ederken, otomobil çarptı: 1 yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arızalanan ATV'yi tamir etmeye çalışan F.Ö.'ye emniyet şeridinde otomobil çarptı. Ağır yaralanan F.Ö. hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaçan sürücü M.B. polis tarafından yakalandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, arızalanan arazi aracı ATV'nin tamirine yardımcı olmaya çalışan F.Ö. (46), emniyet şeridinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.B. (73), polisin çalışması ile yakalandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kara yolu üzerinde arızalanan ATV'yi gören F.Ö., sürücüye yardımcı olmak istedi. Mudurnu'dan Bolu yönüne seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen M.B. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bulunan ve ATV'yi tamir etmeye çalışan F.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ö. ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve kaza yerinde otomobilden kopan parçaları değerlendiren ekipler, kazaya karışan araç ile sürücüyü tespit etti.

Bolu'da bulunduğu belirlenen M.B., polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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