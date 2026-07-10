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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, hafızlık öğrencilerini ziyaret etti

Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, hafızlık öğrencilerini ziyaret etti
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Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Zehra Hatun Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Vaizi Ali Asal ile Zehra Hatun Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret eden Kabahasanoğlu, kurs yöneticisi Bünyamin Çelikkanat'tan eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet eden Kabahasanoğlu, "Sizler bizim için önemlisiniz ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri ve sizleri Kur'an eğitimine gönderen ailelerinizi tebrik ederim." dedi.

Kabahasanoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Başarılı olmak için inanmak ve çalışmaya ihtiyacınız var. İnanırsanız ve inandıklarınız uğrunda çalışırsanız Allah sizi başarılı kılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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