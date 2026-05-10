Bursa'da otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Kantar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenileyen 16 CGL 33 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen 16 AAL 223 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 CGL 33 plakalı otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

