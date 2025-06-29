Mudanya'da Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudanya'da Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, vatandaşları sıcak havalarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkisindeki otluk alanda iddiaya göre atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade eden Dalgıç, "Havai fişek sonucunda çıkan bir yangın vardı. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler buna ama bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmamız gerekir. Bu kadar sıcak ve rüzgarlı günlerde çok büyük bir faciaya dönüşebilirdi. Burada yerleşim alanı, ağaçlar, kuru otlar var. Bu konuda bilinçli olmak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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