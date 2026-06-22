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Serinlemeye girdiği denizde fenalaştı, hastanede öldü

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşıyla serinlemek için denize giren S.Ç. (60), fenalaşıp kıyıya çıktıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün arkadaşıyla serinlemek için girdiği denizde fenalaşıp, kıyıya kendi imkanlarıyla çıkan S.Ç. (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Mudanya ilçesi Altınkum Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç., arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Arkadaşından uzaklaşan S.Ç., bir süre sonra fenalaşarak kıyıya yüzdü. Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkabilen S.Ç.'nin durumunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı S.Ç., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ç., dün akşam saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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