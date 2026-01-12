Haberler

Mudanya'da Kalandar Şenliği yağmura rağmen gerçekleştirildi

Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Geleneksel Kalandar Şenliği, yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Horonlar, türküler, folklor gösterileri ve yöresel lezzetlerle dolu etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde, Karadeniz'in köklü geleneklerinden Kalandar, bu yıl 7'nci kez düzenlenen şenlikle kutlandı.

Göynüklü Derneği ile Göynüklü Mahallesi Muhtarlığının iş birliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Kalandar Şenliği, yağmura rağmen horonlar, türküler ve folklor gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Göynüklü Yeni (Aşağı) Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte Karadenizli sanatçılar sahne alırken, horon ve folklor ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında Karadeniz mutfağına özgü yöresel lezzetler ikram edildi, düzenlenen Yemek Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Göynüklü Derneği Başkanı Orhan Samast, Kalandar Şenliği'nin her yıl artan katılımla sürdürüldüğünü belirterek, geleneğin gelecek yıllarda da yaşatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
