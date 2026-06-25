Kırşehir'de kayıp olarak aranan kadın bulundu
Kırşehir'in Mucur ilçesinde dün akşam evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan 65 yaşındaki F.S., jandarma, AFAD ve MEB AKUB ekiplerinin çalışması sonucu Aksaklı Göleti yakınlarındaki bir buğday tarlasında sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.
Kırşehir'in Mucur kayıp olarak aranan 65 yaşındaki kadın, evine yakın bir buğday tarlasında bulundu.
İlçeye bağlı Karacalı köyünde yaşayan ve dün akşam saatlerinde evinden ayrılan F.S'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gidebileceği istikametlere yönelik jandarma, AFAD ve MEB AKUB ekipleri, arama çalışmasını genişleterek sürdürdü.
Ekipler, kadını Aksaklı Göleti civarlarındaki buğday tarlasında buldu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S, ailesine teslim edildi.