Haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanacak sınava başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-MSÜ için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

