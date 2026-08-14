Haberler

MSB'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Pakistan, ortak tarih ve kardeşlik bağlarını yaşatarak güçlü yarınlar için bir ve beraber olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır