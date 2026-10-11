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MSB, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesiyle öğrencilerin kışlaları ziyaret ettiğini duyurdu

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MSB, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesiyle öğrencilerin kışlaları ziyaret ettiğini duyurdu
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MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin 23 Eylül-6 Ekim'de 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında çeşitli illerde eğitim gören öğrencileri kışlalarında misafir ettiğini açıkladı. Öğrenciler, askerlik mesleğini yakından tanıyıp Mehmetçiklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

ÇEŞİTLİ illerde eğitim gören öğrenciler, 23 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik ve kışlaları ziyaret etti.

MSB tarafından 'Mehmetçikle Bir Gün' notuyla yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz, 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerimizi kışlalarımızda misafir etti. Öğrencilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve askerlik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken Mehmetçiklerimizle unutulmaz bir gün geçirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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