MSB: Irak'ta PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ta PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."