MSB, Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Açıklaması Yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz' açıklamasını yaptı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz. 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."