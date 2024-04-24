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MSB, Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Açıklaması Yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz' açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz. 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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