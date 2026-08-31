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MSB'den 30 Ağustos için yerli ve milli güç vurgulu klip

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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarıyla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntülerini içeren bir video kliple kutladı. Paylaşımda, teknolojinin geliştiği ancak Türk askerinin vatan için sarsılmaz iradesinin değişmediği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı video kliple kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntüleri yer aldı.

Silahların, imkanların ve teknolojinin zaman içinde değişip geliştiği ancak vatan söz konusu olduğunda Türk askerinin sarsılmaz iradesinin hiç değişmediği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle, cesaretiyle ve fedakarlığıyla destanlar yazan Türk askeri, bugün aynı kahramanlık ruhunu yerli ve milli teknolojinin gücüyle buluşturarak geleceğe taşıyor. Maziden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz, Türk milletinin sarsılmaz gücü, bağımsızlığımızın teminatı ve yarınlarımızın güvencesi olmaya devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şanlı ordumuzu ve vatan uğruna fedakarca görev yapan kahraman personelimizi yürekten selamlıyoruz."

Kaynak: AA
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