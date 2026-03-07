Mehmetçikten karda dağcılık eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin karda dağcılık eğitimine dair görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, 'Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir' ifadesi kullanıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karda dağcılık eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntüler, "Zorlu koşullar, gerçek kahramanları yetiştirir" notu ile paylaşıldı. Paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verildi.
