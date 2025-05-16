Msb'den 'Korucu' Açıklaması: "Güvenlik Korucularımız, Terörle Mücadelenin Gerçek Kahramanlarındandır"

Msb'den 'Korucu' Açıklaması:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili ifadelerine ilişkin "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili ifadelerine ilişkin "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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