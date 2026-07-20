MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü mesajı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı ve Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesi daima hafızamızda yaşayacaktır. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı