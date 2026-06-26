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MSB, Azerbaycan ordusunun 108. kuruluş yılını kutladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü ve ordunun 108. kuruluş yılını sosyal medyadan kutlayarak, iki ülkenin tek yürek, tek yumruk olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü ve ordunun 108. kuruluş yılını kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kardeş Azerbaycan'ın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini selamlıyoruz. Her zaman tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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