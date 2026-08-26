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Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Anıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığın mührü Büyük Taarruz. 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş, cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Bakanlık tarafından Büyük Taarruz için hazırlanan video klip de yer aldı.

Kaynak: AA
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