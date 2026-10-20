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MSB, Bakan Yaşar Güler'in resmi temaslar için Katar'a gittiğini duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Güler'in Katar ziyaretinin resmi temaslar kapsamında olduğu belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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