MSB, Bakan Yaşar Güler'in resmi temaslar için Katar'a gittiğini duyurdu

MSB, Bakan Yaşar Güler'in resmi temaslar için Katar'a gittiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Güler'in Katar ziyaretinin resmi temaslar kapsamında olduğu belirtildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı