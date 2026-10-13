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MSB, ambulans uçakla Erzurum'dan Antalya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi

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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Erzurum'dan Antalya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi. Bakanlık, greftin titiz ve hızlı operasyonla emniyetle ulaştırıldığını belirterek vatandaşa şifa dileğinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Erzurum'dan Antalya'ya karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "zamana karşı yarışta umut kazandı" başlığıyla yapılan paylaşımda, karaciğer greftinin, ekiplerin zamanla yarıştığı titiz ve hızlı bir operasyonla Erzurum'dan Antalya'ya emniyetle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, organ nakli bekleyen vatandaşa şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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