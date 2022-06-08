Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Güncel