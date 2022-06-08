Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Güncel
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Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Güncel

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