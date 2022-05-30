MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel