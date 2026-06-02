Haberler

Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırılarda 5 Mozambikli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mozambik hükümeti, Güney Afrika'nın Mossel Bay kentinde yabancı karşıtı grupların saldırılarında 5 Mozambiklinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise dönüş yolunda trafik kazasında öldüğünü açıkladı. 300'den fazla kişi kendi imkanlarıyla ülkeye dönerken, 500 kişi için güvenli tahliye başlatıldı.

Mozambik hükümeti, Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletindeki Mossel Bay kentinde yabancılara yönelik saldırılarda, 5 Mozambik vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mozambik hükümeti Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Mossel Bay kentinde yaşayan 800'den fazla Mozambiklinin yabancı karşıtı grupların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu grupların saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ülkeleri Mozambik'e dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Saldırıların ardından en az 300 Mozambiklinin kendi imkanlarıyla ülkeye döndüğü, Güney Afrika'da kalan 500'den fazla kişinin ise güvenli bölgelere yerleştirilerek geri dönüş sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Mozambik makamlarının, Cape Town'daki konsolosluk aracılığıyla gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan yabancı karşıtı gruplar, bazı yabancıların 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesi talebinde bulundu.

Mozambik Ulusal Göç Servisi Sözcüsü Juca Bata da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Güney Afrika makamlarının, yabancı düşmanlığı saldırılarının mağduru olan 500'den fazla Mozambikliyi ülkeye gönderdiğini bildirdi.

Güney Afrika'da son dönemde göçmenleri hedef alan gösteriler ve toplumsal gerilimler yaşanırken, bu ayın başında Doğu Cape eyaletinde yabancılara ait iş yerlerine yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor