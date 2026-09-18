Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

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MALATYA'da motosikletini tek teker üzerinde kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya çevreyolunda, arkasında bir kişi bulunan plakasız motosikletin sürücüsü, tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı