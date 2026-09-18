Haberler

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'da motosikletini tek teker üzerinde kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

MALATYA'da motosikletini tek teker üzerinde kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya çevreyolunda, arkasında bir kişi bulunan plakasız motosikletin sürücüsü, tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif

Yine dört ayağının üstüne düştü
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı

Değeri parayla ölçülemeyen eserler bir saatte mahvoluyordu!
Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı

Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı