Samsun'da motosiklet sürücüsünün itfaiyeye yol açması kamerada
Samsun'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte itfaiye araçlarına yol vermek için diğer sürücüleri uyardı. O anlar itfaiye personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Samsun'da motosiklet sürücüsünün trafikteki diğer sürücüleri uyarıp itfaiyeye yol açması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekiplerinin sirenlerini çalarak olaya gittiğini fark etti.
Trafikteki diğer sürücüleri uyaran motosikletli, sol şeridin trafiğe açık kalmasını sağladı.
İtfaiye personeli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Recep Bilek