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Hatay'da Sepetli Motosikletli Hırsızlık Kamerada: 2 Tutuklama

Hatay'da Sepetli Motosikletli Hırsızlık Kamerada: 2 Tutuklama
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Hatay'da sepetli motosikletle iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli kameraya yansıdı. Polis, şüphelilerin 5 olayın daha faili olduğunu tespit etti. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

HATAY'da 3 şüphelinin, sepetli motosikletle geldikleri iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şüpheli, sepetli motosiklet ile geldikleri iş yerinden hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşgalleri ve kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin, 3 farklı hırsızlık, 1 gasp ve 1 evden hırsızlık olmak üzere toplam 5 olayın daha failleri olduklarını belirledi.

Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan H.H., K.Ç. ve E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.H. ve K.Ç. tutuklanırken, E.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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