Kütahya'da Motosiklet Kazası: 6 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Kütahya'da motosikletiyle yön levhasına çarpan 20 yaşındaki Alihan Yenikaya, kazadan 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KÜTAHYA'da motosikletiyle yön levhasına çarpan Alihan Yenikaya (20), kazadan 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 24 Haziran'da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Hezar Dinari Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Alihan Yenikaya'nın kontrolünü yitirdiği 43 AEP 682 plakalı motosiklet, refüje çıkıp yön levhasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Yenikaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Kütahya Parkhayat Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Alihan Yenikaya, kazadan 6 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.