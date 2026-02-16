Ankara'da oyuncak silahla halk arasında panik yaratan şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, motosiklet üzerindeyken ellerindeki oyuncak silahla çevredekilere korku ve panik yaşatan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Şubat'ta Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde motosikletli bir grubun kaldırımda yürüyen insanları ellerindeki silahla korkuttukları ve çevredekilere rahatsızlık verdikleri ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen şüpheliler Berke İ, Gökmen G, Berat A. ve Eyüp V. gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, olay sırasında kullanılan ve halk arasında paniğe neden olan silahın, boncuk atan oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Bahse konu oyuncak silah, sahibi tarafından polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden Berke İ, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.