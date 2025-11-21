Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığınca motosiklet sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, eğitimde motosiklet kullanıcılarına "Kaskımla Güvendeyim Projesi" ve "Bir Kural Bir Ömür Kampanyası" kapsamında motosiklet sürücülerine bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde motosikletlilerin kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanlarına ilişkin görseller aracılığıyla farkındalık oluşturulması hedeflenerek, pasif güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekildi.

Genel trafik kuralları, güvenli sürüş ve emniyet kemerinin öneminin yanı sıra, alkol ve uyuşturucu gibi madde kullanmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri konularında bilgilendirme de yapıldı.

Eğitimin ardından, motosiklet sürücülerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 200 sarı reflektif yelek dağıtıldı.