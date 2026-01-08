Haberler

Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti

Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Kemal Uğur, denize düştükten sonra hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SARIYER'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) denize düştü. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.15 sıralarında Rumeli Hisarı Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle seyreden Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle denize düştü. Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
