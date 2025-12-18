Haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda motorcu dostu bariyer uygulaması

Güncelleme:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, motosiklet sürücülerinin otoyollarda daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi' projesini hayata geçirdi. Proje, motosiklet kazalarının risklerini azaltmayı hedefliyor.

IC Altyapı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, motosiklet sürücülerinin otoyollarda daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki farklı tasarımla uygulanan proje kapsamında standart çelik otokorkuluklara eklenen koruyucu paneller, yüksek enerji emici sistemler ve keskin kenarları minimize eden özel yapılar kullanıldı. Bu sayede motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Dünyada "motosiklet sürücüsü koruma bariyeri" veya "motosiklet dostu bariyer" olarak bilinen sistem, motosiklet sürücüsünün bariyer altına girerek direklere ya da keskin yüzeylere çarpmasını önlemeyi amaçlıyor. Uygulama, yalnızca fiziksel güvenliği değil, sürücü farkındalığını ve toplum sağlığını da olumlu yönde etkiliyor.

Türkiye'de otoyollarda seyahat eden 6 milyonu aşkın motosiklet sürücüsünün bulunuyor. Motosiklet kazalarının kara yolu güvenliği açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ediyor.

Motorcu Dostu Bariyer Sistemi, enerjiyi emerek darbe etkisini azaltırken, keskin çıkıntıları ortadan kaldırıyor ve otomobil güvenliğini etkilemeden motosiklet sürücülerine ek koruma sağlıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, "Sürücü Hata Yapar Ama Otoyol Affeder" mottosuyla hayata geçirdiği projenin gelecek dönemde daha geniş alanlara yayılmasını hedefliyor. Özellikle kavşaklar, virajlar ve geçiş noktalarında yapılacak yeni uygulamalarla yol güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Motorcu Dostu Bariyer Sistemi'nin avantajları arasında ciddi yaralanma ve ölüm riskini azaltması, yol güvenliği standartlarını yükseltmesi ve motosiklet kullanıcıları için sürüş konforunu artırmasının yer alıyor. Öte yandan, 2023 yılı istatistiklerine göre, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda motosikletliler ikinci sırada bulunuyor. Sistem doğrudan bu risk grubuna yönelik bir iyileştirme sunuyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
