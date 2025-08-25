Motor Arızası Nedeniyle Cidde'ye Uçuş Gerçekleşmedi
Trabzon'dan Cidde'ye gitmek üzere havalanan Flynas'a ait uçak, motor arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 169 yolcu, otellere yerleştirildikten sonra farklı bir uçakla ülkelerine gönderildi.
YOLCULAR CİDDE'YE GÖNDERİLDİ
Trabzon'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle geri dönüp Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi uçaktan tahliye edilip geceyi yerleştirildikleri otellerde geçiren 169 yolcu, aynı şirkete ait farklı uçakla ülkelerine gönderildi. Acil iniş yapan uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
