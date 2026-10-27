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Moskova'ya doğru uçan 6 İHA hava savunma sistemlerince imha edildi

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente doğru uçan 6 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Sobyanin acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi Moskova'da devam ediyor.

Rusya'da 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan başkent Moskova'ya doğru uçan 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'ya doğru uçan 6 İHA hava savunma sistemlerince imha edildi. Acil durumlar ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı 8. GECF Zirvesi sürüyor.

Kaynak: AA
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