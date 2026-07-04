Haberler

Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 200'den fazla İHA'yla saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdığını duyurdu. Çoğu İHA'nın hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiği, 62'sinin düşürüldüğü ve toplamda 389 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 saatte 200'den fazla İHA'nın Moskova bölgesine doğru uçtuğunu belirtti.

Çoğu İHA'nın uzaktan hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini aktaran Sobyanin, Moskova'ya yaklaşan 62 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün Moskova saatiyle 20.00'den bu sabah 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve Leningrad bölgeleri olmak üzere Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar bölgeleri ile Kırım yarımadası, Azak Denizi ve Karadeniz suları üzerinde 389 uçak tipi Ukrayna İHA'sını tespit edip imha ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ali Cura
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden acı haber
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor