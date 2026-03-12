Rusya'da terör saldırısı düzenleyen sanıklara müebbet hapis cezası verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısının sanıkları, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, 22 Mart 2024'te başkent Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren ve bunlara destek sağlayan toplam 15 sanığa müebbet hapis cezası ve çeşitli miktarlarda para cezası verdi, 4 sanık için ise 19 ila 22 yıl hapis cezasına hükmetti.

?Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart 2024'te silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Saldırıda 145 kişi yaşamını yitirmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.

Rusya, söz konusu terör saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etmişti.